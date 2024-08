‘Foi um livramento’ diz paraense que não conseguiu embarcar em avião que caiu no interior de SP

Homem que se atrasou e iria embarcar em avião que caiu em Vinhedo (SP) — Foto: Reprodução/RPC

Izael de Souza Silva de 26 anos, disse que se atrasou e chegou ao aeroporto de Cascavel perto de 10h30, horário que seria limite para o embarque.

Um paraense natural do município de Oriximiná, região oeste, viveu um momento de alívio e reflexão após saber que o voo que ele perdeu nesta sexta-feira (9) terminou de forma trágica. Izael de Souza Silva, 26 anos, chegou alguns minutos atrasado ao aeroporto de Cascavel (PR) e não conseguiu embarcar no avião que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo.

O avião transportava 61 pessoas no total, sendo 57 passageiros e quatro tripulantes. Não houve sobreviventes. Izael, que foi uma das pessoas que não conseguiram embarcar, compartilhou que o atraso o impediu de viajar. Em suas palavras, “um livramento” que atribui à vontade de Deus.

“Chegamos perto de 10h30. Não conseguimos embarcar, mas foi da vontade de Deus. Foi um livramento. Acabei me atrasando porque não queria vir mais cedo”, disse o passageiro.

Ele descreveu o estresse do momento em que percebeu que havia perdido o voo, ele estava indo para casa em Oriximiná, no Pará, após meses longe da família. “Fiquei estressado na hora. Eu queria ir embora para a minha cidade, Oriximiná, lá no interior do Pará. Mas quando soube da queda, pensei muito na minha família, nos meus filhos. Eu estou aqui há três meses. Primeiro fui para Foz do Iguaçu e depois acabei transferido aqui para Cascavel”, contou.

Fonte: G1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/08/2024/14:15:35

