Prouni: estudantes podem consultar bolsas disponíveis antes da inscrição

Os interessados em participar do processo seletivo do Programa Universidade para Todos (Prouni), referente ao primeiro semestre de 2021, podem consultar as bolsas de estudo no site do programa. Nesta edição serão ofertadas 162.022 vagas, sendo 76.855 bolsas integrais e 85.167 parciais.

A busca de vagas pode ser realizada pelo tipo de bolsa de estudo que pode ser parcial – que corresponde à metade do valor da mensalidade – ou integral, em que o selecionado não precisa arcar com nenhum valor relacionado à mensalidade do curso.

A consulta também pode ser feita pela modalidade: presencial ou a distância, por curso, turno, instituição e localidade do campus.

De acordo com o MEC, os estados com os maiores números de bolsas ofertadas são: São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, seguidos da Bahia, Rio de Janeiro, Goiás e Santa Catarina.

Já o período de inscrições começa no dia 12 e vai até o dia 15 de janeiro. O resultado da primeira chamada será divulgado neste mês, no dia 19 de janeiro. O Prouni ainda conta com segunda chamada e lista de espera.

