Homem comete onda de furtos e recebe “disciplina” de criminosos, em Santarém (PA)

(Foto:Reprodução) – Na quinta-feira (19), por volta de 11h11, Wilkson Monteiro Rego, 33 anos, vulgo “Kinho”, foi encontrado com sinais de múltiplas lesões pelo corpo, no loteamento do Cambuquira, cerca de 5 km da rodovia Santarém/Cuiabá.

A suspeita é que Wilkson recebeu da maneira mais dolorosa a tal conhecida no mundo do crime como “disciplina”. A motivação seria a onda de furtos praticados por “Kinho”. O último crime foi o furto de um aparelho celular.

A agressão teria sido com um de pedaço de madeira. ”Kinho” afirmou que a violência foi cometida por três pessoas que estavam em um veículo Siena da cor prata.

De acordo com o Coordenador e Enfermeiro Joziel Colares do Serviço de Atendimento e Unidade Móvel (Samu), a vítima apresentou fraturas nas pernas e braço esquerdo, porém, estava estável, consciente e orientado.

Wilkson Monteiro, que é usuário de drogas, segundo a irmã, foi encaminhado para o Hospital Municipal de Santarém. (Com informações do O Impacto/ Blog do Pião).

