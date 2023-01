Casal é alvo de tentativa de homicídio na Transamazônica, em Altamira

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Polícia local investiga o caso de homicídio em busca de informações dos suspeitos. Até o momento ninguém foi preso. (Com informações do g1 Pará — Belém).

Moradores da região prestaram socorro às vítimas antes da chegada dos socorristas do SAMU. Motociclista e passageiros foram encaminhados para atendimento no Hospital Regional da Transamazônica.

Casal dirigia uma motocicleta quando foi surpreendido por dois suspeitos que os seguiam durante trecho da Transamazônica, em Altamira, no sudoeste do Pará.

