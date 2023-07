Homem congela corpo da namorada para continuar recebendo pensão

O corpo da mulher foi encontrado em um congelador (Foto:© Getty Images).

O Ministério Público da Suécia acusou um homem, de 55 anos, de fraude e falsificação de documentos por supostamente ter colocado o corpo da namorada num congelador para continuar recebendo a sua pensão.

Segundo a Sky News, que cita a justiça sueca, o casal vivia em Arjang, a cerca de 211 quilômetros de Estocolmo, e o homem colocou a mulher, de origem norueguesa, no congelador após a ter encontrado morta em casa. Aos amigos e família continuava dizendo que a namorada estava viva.

“Deve ter sido muito stressante para a família e amigos saberem desta forma que a mulher estava morta há muito tempo”, disse a procuradora Linda Karlsson, acrescentando que “o homem também utilizou o congelador para outros fins”.

O corpo da mulher foi encontrado em 16 de março e o homem foi detido três dias depois, estando em prisão preventiva desde então. No entanto, não se sabe ao certo quando é que a mulher morreu.

O homem está sendo acusado de cometer uma fraude “sistemática”, que envolveu cerca de 1,3 milhões de coroas suecas (cerca de 600 mil reais), e será julgado no final do mês.

Fonte: Notícias ao Minuto Brasil

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

