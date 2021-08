Homem de 24 anos foragido de Novo Progresso é preso no MS

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A última prisão, também realizada nesta quarta-feira, é de um homem investigado por envolvimento em pelo menos 30 furtos de peças de caminhões em cidades da região sul do estado. Ele foi indiciado pela DERF de Rondonópolis em seis inquéritos policiais que apuraram furtos anteriores de peças de veículos pesados e foi preso em 2018. Após ter sido solto, voltou a praticar crimes nos municípios de Primavera do Leste, Campo Verde, Jaciara, Rondonópolis e Pedra Preta.

A outra ordem judicial expedida pelo juízo da Comarca de Rondonópolis foi cumprida contra M.A.T.A, 21 anos, que responde pelo crime de latrocínio tentado ocorrido do final do ano passado na cidade. Na ocasião, a vítima foi alvejada por disparo de arma de fogo na mão durante o roubo. Após investigação realizada pela DERF, o autor do crime foi identificado e a autoridade policial representou pela prisão preventiva.

You May Also Like