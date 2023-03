Responsáveis por empresa garantem a Vereadores conclusão da galeria da cristalina e revitalização do lago ainda este ano;Vídeo.

Breno Gonçalves Moreno (sócio) da NPC Construtora “Ltda”, compareceu à Câmara Municipal após ser convocado pelo Vereador Juliano Simionato (União Brasil), para prestar esclarecimentos sobra a paralisação da obra da avenida Cristalina e Orla do Lago. (Foto:Reprodução)

As referidas obras, estão paralisadas, é de responsabilidade da empresa NPC Construtora Ltda, que venceu o processo licitatório.

“Desde o início do mandato tenho cobrado e acompanhado a situação de obras públicas no município de Novo Progresso. O nosso trabalho de cobrar vem sendo realizado diariamente, desta vez foi necessário a convocação, para esclarecer para a sociedade o motivo deste descaso. Fui até a obra fiscalizar e não gostei do que vi. Conversei com representantes da empresa e não tive respostas, agora houve a convocação, agradeço aos demais pares que votaram a favor, pelo engrandecimento deste município. A empresa garantiu aos vereadores que o acesso avenida Cristalina será entregue em Julho de 2023, e que os progressenses, terão melhorias no lago municipal até o final do ano, argumentou Juliano. Vou acompanhar periodicamente o andamento das obras e seguir cobrando, pois aos moradores não aguenta mais esperar por esse descaso, disse Juliano. Primeiro que os moradores, tem direito de cobrar, segundo que se trata do dinheiro da população que é jogado fora toda vez que a obra para. Desta vez espero que siga até a conclusão”, concluiu.

Conforme relatos do empresário socio da NPC Construtora, ero na projeção da obra aumentou o custo, a empresa encontrou um caminho e vai arcar, nos próximos dias terá o início da obra, para concluir até julho, disse Breno Gonçalves. (assista ao video abaixo) – Resumindo: Segundo a empresa o projeto no papel foi um e a obra é outra.

Projeto

A obra do orçada em mais de R$ 1,2 milhões, consiste em dar trafegabilidade com construção de galerias na avenida Jamanxim e Cristalina. A da avenida jamaxim foi conclusa entregue ao município, já na avenida Cristalina esta parada causando prejuízo aos comerciantes e moradores do bairro Jardim America e entorno.

Leia mais:Obra de mais de R$ 1.2 milhões esta paralisada; Moradores cobram DESCASO e prefeitura culpa empreiteira pelo descaso

Assista ao video (abaixo) com os esclarecimentos da empresa NPC Engenharia aos Vereadores a respeito da obra da galeria na rua Cristalina,, a principal via de acesso ao bairro Jardim América.

Por:Jornal Folha do Progresso em 08/03/2023/14:36:24

