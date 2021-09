Deca apreende madeiras, maquinários e equipamentos em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo o Diretor da DECA/STM, a região do sudoeste do Estado possui um dos maiores índices de desmatamento, razão pelo qual o Governo do Estado tem concentrado suas ações nessa região.

De acordo com o titular da Especializada, delegado Jardel Guimarães, os integrantes da Força Tarefa verificaram com apoio das imagens dos satélites cedidas pela Semas, 2.788,313 hectares de áreas desmatadas.

