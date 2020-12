Homem de 28 anos morre afogado no Rio Tapajós, em Itaituba

O fato ocorreu na Comunidade de Paranamirim. Familiares contaram aos bombeiros que o a vítima tomava banho no local, quando se afogou.

Um homem de 28 anos, identificado como Josinei Rodrigues da Silva, portador de necessidades especiais, morreu afogado na tarde desta quinta-feira (17), nas águas do Rio Tapajós, em Itaituba.

Ao Militares do Corpo de Bombeiros, a tia da vítima contou que sua irmã, mãe de Josinei, lavava roupas às margens direita do Rio, na comunidade do Paranamirim, e o homem tomava banho próximo do local, quando, em um dado momento a mãe o perdeu de vista e percebe que o mesmo poderia ter se afogado.

Os militares de Itaituba foram chamados ao local e encontraram o homem sem vida em menos de quinze minutos de buscas. O corpo de Josinei foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).



Foto: Reprodução/Redes Sociais

