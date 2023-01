Novo Progresso é o 13º no royalties de mineração no Pará;Veja o Ranking

Pelo andar da carruagem e a se manter o trote, Capital do Minério poderá perder mais de R$ 300 milhões em Cfem em 2023, enquanto Terra Prometida poderá afundar em R$ 220 milhões. O ano é novo, mas fragilidade no preço do minério, que sustenta ambas, vem desde o passado.

Parauapebas e Canaã têm queda de mais de 30% nos royalties de janeiro

As duas maiores praças financeiras do interior da Amazônia começam o ano de 2023 com o pé esquerdo: verão menos royalties de mineração na conta em relação a janeiro do ano passado. As endinheiradíssimas prefeituras de Parauapebas e Canaã dos Carajás, que já vinham sofrendo em 2022 por conta da queda no faturamento da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (Cfem), terão o pior primeiro mês do ano desde 2020. (As informações são do Blog do Zé Dudu)

Parauapebas vai receber daqui a pouco R$ 59,391 milhões em royalties de mineração, 35,8% a menos que os R$ 92,569 milhões que caíram nas contas da prefeitura local em janeiro do ano passado. A última vez em que a Capital do Minério viu menos de R$ 60 milhões em Cfem foi em janeiro de 2019. É cedo para supor, haja vista o ano ainda estar começando, mas se a tendência deste janeiro persistir por 2023, Parauapebas poderá ver o faturamento de royalties despencar em cerca de R$ 300 milhões no atual exercício.

Não muito diferente, Canaã dos Carajás entrou janeiro com R$ 50,678 milhões para receber nos próximos dias, 33,5% a menos que os R$ 76,281 milhões embolsados no raiar do ano passado. Se seguir apresentando queda de faturamento da Cfem nesse pique, a Terra Prometida poderá encerrar 2023 com R$ 220 milhões a menos nos cofres. Se serve de consolo, os ganhos com o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de Canaã devem dobrar este ano, movidos pelo motor da mineração.

Queda geral

Este mês, 47 prefeituras paraenses vão rachar R$ 122,202 milhões em Cfem, em valores que vão dos R$ 90 a serem recebidos pela Prefeitura de Anapu até os quase R$ 60 milhões do governo de Parauapebas. A queda no bolo do estado é de 37,5% em relação aos R$ 195,467 milhões que as prefeituras repartiram em janeiro de 2022.

Essa diminuição está, também, atrelada ao fato de que houve supressão na cota-parte da Cfem de Marabá, que vai receber apenas R$ 163 mil este mês por produção — e os milhões que deveriam cair agora devem vir acumulados no mês que vem. Além disso, o recebimento de Paragominas em janeiro está zerado, e o município também deve pegar o retroativo no mês seguinte.

Em relação ao ano passado, a Prefeitura de Curionópolis amaga queda de 30,6%, já que vai receber R$ 2,429 milhões, mais de R$ 1 milhão a menos que os R$ 3,503 milhões de janeiro de 2022. Apenas Itaituba, entre os grandes recolhedores de Cfem, terá uns poucos motivos para comemorar, já que a arrecadação de agora, no valor de R$ 2,866 milhões, é 1,21% superior aos R$ 2,832 milhões do ano passado.

PREFEITURAS E ROYALTIES: AS 15 QUE VÃO EMBOLSAR +

1º – Parauapebas — R$ 59.390.773,70

2º – Canaã dos Carajás — R$ 50.677.553,81

3º – Itaituba — R$ 2.866.241,70

4º – Curionópolis — R$ 2.429.402,89

5º – Terra Santa — R$ 1.962.425,29

6º – Juruti — R$ 1.632.047,61

7º – Oriximiná — R$ 1.123.149,07

8º – Ipixuna do Pará — R$ 1.116.094,69

9º – Floresta do Araguaia — R$ 240.073,87

10º – Marabá — R$ 163.001,33

11º – Cumaru do Norte — R$ 129.614,18

12º – Santa Maria das Barreiras — R$ 96.210,73

13º – Novo Progresso — R$ 87.908,48

14º – São Félix do Xingu — R$ 55.342,61

15º – Altamira — R$ 48.005,06

Por:Jornal Folha do Progresso em 07/01/2023/07:34:26 as informações são do Blog do Zé Dudu

