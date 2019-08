Homem de 38 anos foi assassinado a facadas em Itaituba

(Foto:Reprodução Blog Plantão 24horas News )- Homem de 38 anos foi assassinado a facadas na madrugada desta sexta-feira(9) em Itaituba. A polícia está investigando o caso.

O crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira 09 de agosto de 2019, no final da terceira rua do bairro Jardim das araras próximo a praia do sapo.

A vítima Claudiney Lins da Silva 38 anos, foi esfaqueada em determinado local no final da rua. Porém, ainda conseguiu sair correndo pela rua, mas não aguentou o ferimento e caiu uns 50 metros, onde não resistiu e veio óbito.

De acordo com informações, a vítima levou uma facadas o pescoço. A Polícia Militar, também foi acionada para averiguar a situação. Infelizmente o acusado já tinha fugido do local. Mas, a polícia trabalha incansavelmente para prender o autor deste crime.

PM, acionou os órgãos competentes para tomar todas as providências cabíveis. Minutos depois o Instituto médico legal (IML), chegou e fez a remoção do corpo para necropsia.

A dona Raimunda Ivadete, mãe da vítima esteve na manhã desta sexta-feira na delegacia de Polícia Civil registrando o boletim de ocorrência, segundo a ela, seu filho não era uma pessoa ruim de sair mexendo com ninguém na rua. A mãe disse ainda que a pessoa que fez isso, fez pra rouba-lo ou só por maldade. Dona Raimunda, quer providências da Polícia para que prendam o autor do crime imediatamente.

Até o fechamento desta matéria, ninguém sabe a motivação do crime, e nem quem é o acusado.

Fonte: Blog’s Plantão 24horas News e Yokin Paranatinga com informações do Repórter Marinaldo Silva.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...