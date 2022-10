Mãe e filha são assaltadas a caminho da igreja e PM manda os “inimigos do alheio” para atrás das grades, em Santarém

(Foto:Reprodução) – Dois indivíduos suspeitos de assalto foram presos no final da tarde de domingo(9), na avenida Moaçara, bairro do Diamantino, em Santarém.

De acordo com informações, mãe e filha que estavam indo à igreja, seguiam pela travessa 6, bairro da Nova República, quando foram abordadas pela dupla de criminosos, que estavam em uma Honda Titan cor preta.

Na ação, os suspeitos subtraíram dois aparelhos celulares das vítimas, que conseguiram acionar a polícia com ajuda de populares.

Não demorou muito para as guarnições do 35º BPM avançarem nas diligências e realizarem o cerco.

Na abordagem, os homens da lei encontraram um dos celulares roubados. Questionados sobre o paradeiro do outro, os suspeitos disseram que haviam enterrado. Em ato contínuo, os militares conseguiram recuperar o aparelho iPhone.

Diante da materialidade do crime, Danilo Conceição Rego e Valdiney Silva, a motocicleta, bem como os celulares, foram apresentados ao delegado plantonista da 16ª Seccional de Polícia Civil de Santarém. (Com informações do Blog do Pião).

