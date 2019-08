30 detentos são beneficiados com saída temporária de Dia dos Pais em Itaituba(Foto:Reprodução)

O benefício de saída temporária de Dia dos Pais, previsto na Lei de Execuções Penais (LEP), irá beneficiar 30 detentos em regime semiaberto da unidade prisional de Itaituba. De acordo com informações repassadas ao Plantão pelo diretor da unidade, a saída está marcada para sábado (10), com retorno assinalado para segunda-feira (12), até as 15hrs.

Em âmbito estadual, neste ano, cerca de 1.176 presos serão beneficiados com a saída temporária em alusão a esta data comemorativa. Conforme a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (Susipe), as saídas serão fracionadas, isto é, 300 detentos de unidades da região metropolitana de Belém, serão liberados por vez, em ordem alfabética, até o fim de agosto.

Se o beneficiado não retornar à unidade prisional em data e horário estabelecidos, sem justificativa, perde o benefício nas datas seguintes à qual teria direito. E caso não se apresente, mesmo com atraso, este já se torna foragido do sistema prisional, regredindo ao regime fechado quando capturado.

