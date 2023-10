Hospital Regional é homenageado em sessão na Câmara de Vereadores de Santarém

A sessão destacou o trabalho de profissionais e instituições que combatem e previnem o câncer de mama e de colo de útero

Referência em Oncologia para 1,4 milhão habitantes de 30 municípios do Oeste do Pará, o Hospital Regional do Baixo Amazonas Dr. Waldemar Penna (HRBA) foi homenageado na manhã desta quinta-feira (19), em uma sessão especial, na Câmara de Vereadores de Santarém, alusiva à campanha Outubro Rosa, que conscientiza sobre o combate e prevenção ao câncer de mama e de colo de útero.

A sessão especial ocorre anualmente para homenagear personalidades, instituições e profissionais. Este ano, 14 nomes foram escolhidos por pacientes que fizeram ou fazem tratamento na unidade, e pertencem às organizações “Mulheres Vitoriosas” e “Casa Rosa”.

Destes, sete são profissionais do Hospital Regional do Baixo Amazonas, instituição que pertence ao Governo do Pará e é administrada pelo Instituto Social Mais Saúde.

A radio-oncologista Patrícia Mineiro, a oncologista Vivian Costa e o cirurgião plástico Lucas Arantes são os médicos da unidade homenageados na sessão. Já o enfermeiro Fernando Mendes, o técnico em Radioterapia Daniel Ferreira, o nutricionista Richard Sousa e a técnica em Enfermagem Selma Azevedo são os profissionais prestigiados.

“O reconhecimento vem através dessa homenagem, não só para mim, mas também para outros funcionários do Hospital. É um incentivo a mais para que a gente tenha mais força e humanidade para atender cada uma dessas pessoas que chegam até nós”, disse Patrícia Mineiro.

“Achei linda a homenagem. Eu recebo com grande satisfação. Ficamos felizes em poder ajudar essas mulheres nesse momento, em que buscam o tratamento no Hospital Regional”, ressaltou Fernando Mendes.

O diretor-geral do HRBA, Gean Francisco Cercal, afirmou que, “para nós, é muito importante estar aqui e debater esse assunto tão importante, conhecer a história dessas mulheres e traçar objetivos para sempre oferecer a melhor assistência a todos que precisam do tratamento oncológico em todo o Baixo Amazonas. O HRBA tem o propósito de oferecer um atendimento de qualidade e humanizado, e a homenagem aos nossos profissionais mostra que estamos no caminho certo, prezando sempre pelo bem-estar dos nossos pacientes”.

Diálogo – Sobre o tema da campanha e o cenário do tratamento do câncer na região, Ralieny Pereira, que faz parte do grupo “Mulheres Vitoriosas”, avaliou que manter esse diálogo constante com a gestão do HRBA é fundamental para a melhoria contínua do serviço. “Não tem como a gente não falar desse hospital com carinho. É a nossa casa, e estamos juntos para ajudar essa casa a ser cada vez melhor”, afirmou.

A vereadora Adriana Almeida foi a autora do pedido da sessão especial. Para ela, a presença do HRBA é fundamental para o objetivo do evento. “Esse é o meu terceiro ano presidindo a sessão, e o Hospital sempre está com a gente. Isso é muito importante para que essas mulheres sejam ouvidas e se sintam seguras. O tratamento para elas é o oxigênio. Precisamos acolher essas mulheres não só em outubro, mas o ano todo”, acrescentou.

Serviço: O HRBA é referência em média e alta complexidade, e presta serviço 100% referenciado, atendendo à demanda originária da Central de Regulação do Estado. A unidade pertence ao Governo do Pará, sendo administrada pelo Instituto Social Mais Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). O Hospital fica na Avenida Sérgio Henn, nº 1100, bairro Diamantino, em Santarém.

Fonte:Ascom/HRBA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/10/2023/09:55:00

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...