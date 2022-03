Homem de 43 anos é acusado de estuprar as enteadas de 12 e 16 anos, em Itupiranga

Um homem foi detido, nesta quinta-feira (10), suspeito de abusar sexualmente de duas enteadas em Itupiranga, no Pará. De acordo com a Polícia Militar, ele foi detido porque um morador da Vila Cruzeiro do Sul, zona rural do município, informou aos militares que foi procurado por uma mulher reclamando de que o companheiro estava abusando sexualmente das duas enteadas, as filhas dela de 12 e 16 anos de idade. As informações são do site Portal Pebão.

O morador procurou a polícia e relatou os abusos aos militares que, de imediato, fez diligências e localizou Antônio de Jesus Alves de Souza, de 43 anos, na zona rural de Itupiranga.

Na casa, a mãe das meninas contou ainda aos policiais que a filha de 16 anos sofria abuso do padrasto desde os 10 anos de idade. No imóvel, foi encontrada uma espingarda calibre 28 e munições intactas.

Antônio Souza foi conduzido juntamente com as duas vítimas, a mãe das meninas e também conselheiros tutelares à Delegacia de Itupiranga, para os procedimentos legais cabíveis.

Segundo o Tenente Aldir, da Polícia Militar, uma outra informação surgiu no desenrolar do caso mas esta não foi confirmada até então. A notícia de que uma adolescente 17 anos, filha biológica de Antônio, teria fugido de casa em razão da violência sexual do pai.

O tenente assegurou que as informações serão investigadas. “Agora tudo está a cargo da polícia judiciária para as devidas investigações e esclarecimento do caso”, afirmou o militar.

