Homem de 48 anos morre em quarto de hotel no MT

Foto: Reprodução | Segundo a Policia Civil, não foi encontrado nenhum sinal de lesão corporal ou mesmo de invasão no quarto do hotel, motivo pelo qual a causa morte é tratada como natural.

Um homem identificado como Gustavo Cesar Lemos, de 48 anos, foi encontrado morto em quarto de hotel na cidade de Mirassol D’Oeste (a 297 km de Cuiabá), nessa quarta-feira (20). Segundo a Policia Civil, não foi encontrado nenhum sinal de lesão corporal ou mesmo de invasão no quarto do hotel, motivo pelo qual a causa morte é tratada como natural.

Segundo a gerente do hotel, Gustavo ligou para recepção para fazer um pedido. Ao chegar no quarto dele e bater na porta e não receber uma resposta, a gerente abriu a portão com o cartão e encontrou a vítima desacorda sobre a cama.

Uma equipe médica foi chamada ao local e confirmou a morte.

A equipe da Politec esteve no local e não encontrou sinal de invasão ao quarto. Também não foram encontradas lesões no corpo da vítima. Gustavo tinha um histórico de doenças crônicas.

Fonte: Repórter MT Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/11/2024/18:41:32

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...