Homem de 54 anos é morto no local de trabalho em Brasil Novo (PA)

Polícia investiga o caso. (Foto:redes sociais @CarlosCalaça).

Vítima foi atingida por dois golpes de faca. Suspeito do crime fugiu do local

Na tarde de terça-feira, 23, um homem identificado como Pedro Rodrigues Nascimento, o ‘Pedrinho’, de 54 anos de idade, foi morto a facadas no município de Brasil Novo, no sudoeste do Pará. A vítima estava trabalhando em uma residência quando foi golpeada pelo suspeito, que fugiu do local usando uma motocicleta.

A Polícia Militar do Município de Brasil Novo foi acionada, via telefone, por volta das 15h50 sendo informanda sobre um esfaqueamento na vicinal 11, nas proximidades da comunidade Carlos Pena Filho, no Km 40 zona rural de Brasil Novo. De imediato uma guarnição acionou a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e fizeram o deslocamento até o local. Ao chegar no endereço, a vítima já havia morrido.

Criminosos matam homem a tiros no bairro da Terra Firme, na tarde desta terça-feira (23)

Segundo informações de testemunhas à página @CarlosCalaça, a vítima estava fazendo um trabalho de pintura na residência, quando um indivíduo desconhecido chegou no local perguntando por ele e, de posse de uma faca, desferiu dois golpes atingindo o pescoço e abdômen de Pedro.

As testemunhas, sem saber do que se tratava, só escutaram os gritos e, logo após, o suspeito (de estatura mediana, moreno e magro) foi visto fugindo em uma motocicleta Biz de cor rosa, tomando rumo ignorado. O local foi isolado até a chegada da Polícia Civil de Brasil Novo para a realização dos primeiros levantamentos.

A Polícia Científica de Altamira, foi acionada para realizar a perícia de local de crime e remoção do corpo da vítima para exames de necropsia. Um inquérito policial já foi instaurado para investigar a motivação e autoria do homicídio.

Guarnições da Polícia Militar realizaram diligência, juntamente com a Polícia Cívil, com o objetivo de localizar e prender o autor do crime. Informações que possam ajudar a Polícia pode ser feita através do número 181 e 190 e não precisa você se identificar.

