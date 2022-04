Condenado por tráfico de drogas é preso em operação das polícias Civil e Militar de Rurópolis

Milson Silva Bastos, 42 anos, condenado e preso por crime de tráfico de drogas — Foto: Reprodução

Contra Milson Silva Bastos, 42 anos, é acusado de ter cometido o crime de tráfico de drogas em 2011.

Operação integrada das polícias Civil e Militar de Rurópolis, sudoeste do Pará, deu cumprimento nesta sexta-feira (1), ao mandado de prisão expedido pela Justiça contra Milson Silva Bastos, conhecido pelo apelido de “Tita”. (As informações são do g1 Santarém e Região — PA)

O mandado judicial de prisão preventiva é decorrente de decisão condenatória pelo crime de tráfico de drogas praticado por Tita no ano de 2011. O acusado também responde por: homicídio triplamente qualificado (2008), roubo (2017) e corrupção de menores (2017).

Tita foi preso pela manhã na rua do Campo do Bomba, bairro Bela Vista, onde possui residência. Segundo informações da polícia, Tita já respondeu por outros crimes, como roubo e corrupção de menores ocorridos no ano de 2017.

Tita agora está à disposição da Justiça.

Jornal Folha do Progresso em 01/04/2022/16:30:28

