O médico virou exemplo na pequena cidade do Rio Grande do Norte (Foto: Reprodução)

O médico Bernardo Amorim atendeu os pacientes debaixo de uma árvore nesta semana. O atendimento ocorreu em frente ao posto que estava fechado, e só iria abrir às 14h, mas como o médico chegou antes e viu que haviam muitas pessoas esperando em frente ao local, resolveu dar início ao atendimento lá mesmo, na calçada, embaixo de uma árvore.

Foto:Reprodução/Diario Online.

Após fechamento de posto de saúde, médico atende pacientes em calçada no Umarizal

Ao ser questionado sobre a atitude, ele disse que não via problema em fazer isso: “não tem problema estou debaixo de uma planta e fazendo o que gosto”, mostrando assim o real significado da frase “amor pela profissão”.

Os problemas se intensificaram após o fechamento do posto de saúde no qual trabalhava, na cidade de Umarizal, no interior do Rio Grande do Norte.

(Com informações do Portal CM7)

Fonte:Diário Online

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...