Homem dispara 12 vezes e mata pai e filha em frente de casa no DF; polícia divulga imagem de suspeito

Suspeito de disparar 12 vezes contra pai e filha em Ceilândia. — Foto: Divulgação/PCDF

Câmeras de segurança flagraram crime, na manhã desta quinta-feira (24), em Ceilândia. Antes dos assassinatos, homem ficou embaixo de marquise e conferiu arma, diz polícia.

A Polícia Civil do Distrito Federal iniciou as buscas pelo suspeito de disparar 12 vezes e matar pai e filha, em frente à casa deles na manhã desta quinta-feira (24) , em Ceilândia. O crime foi registrado por câmeras de segurança

A polícia divulgou uma imagem do homem que estava de casaco preto e capuz (veja foto acima). Ele foi identificado como Gearlandson Leal de Carvalho, de 23 anos. A polícia foi até a casa dele, mas o suspeito havia fugido. No local, os agentes encontraram drogas.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Ataliba Neto, da 15ª Delegacia de Polícia, em Ceilândia, antes de cometer o crime, Gearlandson ficou embaixo da marquise de um mercado conferindo a arma de fogo. O local fica perto da casa

No vídeo é possível ver o homem embaixo da marquise. Ele tirou a arma, escondida na calça, e verificou a pistola. Depois, escondeu a arma novamente na roupa e ficou esperando, encostado na parede do mercado.

O crime

Imagens de câmeras de segurança mostram quando o suspeito se aproximou da casa. Ele atirou de longe no homem de 51 anos. Quando percebeu que a vítima foi atingida, mas não morreu, se aproximou e continuou os disparos.

A filha do homem, de 32 anos, ouviu os tiros e, ao sair de casa, foi atingida quando estava ainda na porta. A mulher sofreu um único disparto fatal na região do tórax e morreu no local.

Um cachorro saiu da casa em seguida, e começou a latir para suspeito. O homem também atirou no animal, que caiu no chão.

O suspeito fugiu a pé. Segundo o delegado Ataliba Neto, a vítima de 51 anos tinha passagens pelos crimes de receptação, roubo e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele estava em prisão domiciliar desde julho do ano passado.

👉 A polícia pede para quem reconhecer ou tiver informações sobre o suspeito ligar para o telefone 197 da PCDF.

