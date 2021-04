Homem diz que foi espancado pela esposa, sogra e cunhada em MT

O denunciante, de 35 anos, alegou, ontem, na delegacia de Polícia Civil que foi espancado pela própria esposa, sua cunhada e sogra após um desentendimento na residência da família localizada no bairro Jardim Pinheiros 2. Ele relatou que teve várias lesões devido às agressões.

Aos policiais o homem relatou que no final do ano passado a esposa levou para dentro de casa a mãe, irmã e sobrinho alegando que seria para fazer um exame em Sorriso, entretanto, ninguém foi embora e ficaram residindo no local.

Ainda de acordo com a versão apresentada, o homem disse que tinha que sustentar todos porque ninguém trabalhava e houve um desentendimento com a esposa. Neste momento, ela o agrediu com a ajuda da mãe e irmã.

A versão apresentada ainda será apurada pela Polícia Civil.

