Em 2020, Vale plantou mais de 20 mil mudas de Castanha do Pará

(Castanha do Pará / Foto: @jorgeclesio) – Ao longo do ano de 2020, a Vale uniu forças com o governo e comunidades de diversos estados para enfrentar a pandemia gerada pelo Coronavírus. A empresa fez doações de insumos e equipamentos de saúde para reforçar o sistema de saúde.

Além disso, a empresa segue o seu compromisso com o desenvolvimento das regiões em que está presente, com investimentos em projetos sociais, preservação do meio ambiente e um diálogo contínuo com as comunidades.

A Vale reforçou o compromisso com a gestão da biodiversidade em nossas operações e conservação do Bioma Amazônico. Com o projeto Corredores Ecológicos já são mais de meio milhão de novas árvores, unindo pontos de floresta, antes separados por áreas degradadas.

Os viveiros produziram mais de 200 mil mudas de espécies nativas para suportar os processos de recuperação de áreas. Árvore símbolo do Pará, a castanheira, que está na lista das espécies ameaçadas no Brasil, ganhou reforço com o plantio de 20 mil novas mudas.



Castanha do Pará / Foto: @jorgeclesio

Foram mais de 5 milhões de EPI´s doados, itens hospitalares como respiradores e oxímetros que reforçaram o sistema de saúde. Aquecemos a economia local com o Máscara + Renda que beneficiou 337 costureiras e produziu 490 mil máscaras destinadas a instituições paraenses e comunidades indígenas.

