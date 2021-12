Homem é acusado de acorrentar e estuprar crianças depois de adotá-las legalmente

Irmãos de 6 e 7 anos eram agredidos e violentados pelo tutor, denunciado pela namorada

A adolescente recebe atendimento de uma equipe multidisciplinar. O homem responderá pelo crime de estupro de vulnerável e já está à disposição da Justiça.

Dois irmãos, de 6 e 7 anos, relataram uma rotina de horror vivida desde que foram adotadas por um acupunturista de 62 anos. De acordo com a denúncia feita à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), as crianças eram espancadas, acorrentadas e estupradas pelo homem. O caso foi investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), que apurou as atrocidades cometidas contra os meninos. Além de mantê-los amarrados e de aplicar-lhes surras violentas, dentro de um apartamento na Asa Sul, o homem os obrigava a fazer sexo oral e anal com ele. As informações são do portal Metrópoles.

A adoção dos irmãos foi feita legalmente. As duas crianças confirmaram a violência por meio de depoimentos especiais prestados na DPCA, após uma ex-companheira dele levar o caso ao conhecimento das autoridades. Ele foi indiciado por estupro de vulnerável e perdeu a guarda das crianças, que agora estão sob a tutela do estado.

Prisão revogada

O suspeito teve a prisão preventiva pedida pela Polícia Civil e acatada pelo Judiciário, mas os advogados de defesa conseguiram um habeas corpus. O acupunturista foi denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e virou réu após a denúncia ser aceita pela 8ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do DF (TJDFT). O processo segue tramitando em sigilo até o julgamento.

Fonte: O Liberal

09.12.21 18h00

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...