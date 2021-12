Policia identifica criminosos que incendiaram posto da PM em garimpo de Itaituba;dois estão presos

(Foto:Reprodução) – Policiais militares do CPR-X e 15ºBPM estão realizando uma operação na região garimpeira de Itaituba, precisamente no Garimpo do Sudário para prender e apreender os envolvidos no incêndio criminoso no Posto da polícia Militar, ocorrido na madrugada desta quarta-feira, 08/12/21, por volta das 02h40min.

Leia mais:Incêndio criminoso destrói posto policial em garimpo de Itaituba

Dos 05 elementos que participaram diretamente da ação criminosa, todos já foram identificados, até o momento apenas dois presos, as diligências estão sendo realizadas dos 03 elementos.

Segundo a polícia Militar a operação continua em buscas dos meliantes, e só irão quando todos forem detidos.

Com informações do BLOG JHONNY NOTÍCIAS

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...