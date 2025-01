Homem é agredido por supostos membros de facção em Parauapebas (PA)

Foto: Reprodução | O crime ocorreu na Estrada de Ferro Carajás, nas proximidades da PA-160, sentido Canaã dos Carajás.

Na noite da última terça-feira (21), um homem foi vítima de tentativa de extorsão e agressão no Bairro Guanabara, em Parauapebas. Segundo informações, ele estava desaparecido há cerca de duas horas, após sair de casa em um veículo modelo Celta vermelho.

De acordo com informações de familiares, a vítima vinha sendo ameaçada de morte por uma facção criminosa há aproximadamente dois meses. Os criminosos exigiam pagamentos em dinheiro, que deveriam ser deixados em locais previamente combinados. No entanto, na noite do ocorrido, como o homem não possuía o valor solicitado, ele acabou sendo alvo de represálias.

Após intensas buscas, a polícia localizou a vítima no Hospital Municipal de Parauapebas, com ferimentos na cabeça e dores nas costelas. Ele contou que foi levado pelos criminosos até a Estrada de Ferro Carajás, nas proximidades da PA-160, sentido Canaã dos Carajás, onde foi agredido fisicamente e teve o celular e outros pertences roubados.

A vítima recebeu atendimento médico e, em seguida, foi encaminhada à delegacia de Parauapebas para registrar a ocorrência.

