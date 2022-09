Homem é assassinado a golpes de terçado em Tomé-Açu, nordeste paraense

(Foto:Reprodução) – A vítima identificada como Victor Ribeiro de aproximadamente 25 anos, foi morto com vários golpes de terçado na tarde de domingo (04), enquanto bebia em um balneário às margens do rio Acará-mirim, no município de Tomé-Açu.

Segundo testemunhas que estavam no local, a vítima estava bebendo horas antes próximo a sua residência e teve uma suposta discussão com o assassino. Na ocasião, Victor teria ameaçado o homem de morte, e prontamente ele teria se retirado do local tomando um rumo desconhecido.

Horas depois, a vítima decidiu ir até um balneário que ficava próximo a sua casa, e em certo momento, quando estava distraído, dois homens chegaram ao balneário em uma canoa e desferiram vários golpes de terçado. O jovem ainda chegou a ser socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento-UPA do município, porém não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Após o crime os assassinos fugiram de canoa pelo rio.

Vítima identificada como Victor Ribeiro

A Polícia Civil desde o momento do homicídio busca pelos assassinos. Pelo menos 7 pessoas que presenciaram a ação, foram encaminhadas até a delegacia para serem ouvidas pelo delegado de plantão. O balneário possui câmeras de segurança que poderão ajudar na investigação. O corpo será removido pelo IML de Castanhal.

Até o fechamento desta matéria, ninguém foi preso. (Com informações do Saiba Agora Pará e Portal Tailândia).

