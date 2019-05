Pescadores cearenses são achados no litoral do Pará após 24 dias desaparecidos

O último contato feito com a tripulação havia sido no dia 20 de abril.

Pescadores partiram de Camocim, no Ceará, e foram achados após 24 dias sem contato no mar — Foto: TV Verdes Mares/Reprodução

Foram encontrados com vida os sete pescadores que estavam desaparecidos há 24 dias após sumirem em lancha no mar de Camocim, litoral oeste do Ceará. Segundo a Capitania dos Portos do Estado do Ceará em Camocim, a lancha, de nome Salmo XII, foi localizada a 150 milhas da costa de Bragança, no estado do Pará. Todos os tripulantes estão bem.

“Graças a Deus foram encontrados. Agora é só glória de Deus”, comemorou Ernanda Rocha, esposa do pescador Durval da Silva.

O último contato feito com a tripulação havia sido no dia 20 de abril. Bruna Vasconcelos, esposa do pescador Alexandro Ribeiro, explicou que estava conversando com o marido, mas a comunicação via rádio parou de funcionar.

“Fomos para outro canal e a comunicação caiu. Aí eu pensei, amanhã eu venho e falo, mas já no outro dia não tinha mais nada”, comentou.

Por G1 CE

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...