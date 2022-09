Integrantes de facção criminosa do Rio de Janeiro são presos em Tucumã, no Pará

(Foto:Reprodução) – Polícia prende, em Tucumã, suspeitos de integrar facção criminosa

Com eles foram encontrados 2,5 kg de cocaína e crack,arma com numeração raspada, munições, 14 aparelhos celulares, além de carteiras de habilitação e de identidade falsas.

Quatro suspeitos de integrar uma facção criminosa do Rio de Janeiro foram presos no município de Tucumã, no sudeste do Pará, nesta segunda-feira (5).

Segundo a Polícia Civil, a quadrilha também atuava no Pará. Dos presos, dois já possuíam diversas passagens pela polícia, e um deles estava foragido da Justiça.

Com eles foram encontrados 2,5 kg de cocaína e crack, uma balança de precisão, uma pistola com numeração raspada, munições, 14 aparelhos celulares, além de carteiras de habilitação e de identidade falsas.

O grupo vai responder pelos crimes de tráfico drogas, porte ilegal de arma, uso de documento falso e receptação.

