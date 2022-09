Caminhoneiros tentam entrar na Esplanada e PMDF antecipa bloqueio

Foto:Matheus Veloso/Metrópoles – A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) antecipou o bloqueio do trânsito na Esplanada dos Ministérios e, já na noite desta segunda-feira (5/9), por volta de 20h30, proibiu o trânsito de todos os veículos. O bloqueio foi montado na altura da Rodoviária do Plano Piloto. A medida foi tomada para evitar que caminhoneiros bolsonaristas chegassem à via ainda na noite desta segunda. No cronograma inicial da corporação, o tráfego só seria interrompido às 17h desta terça-feira (6/9).

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma grande fila de ônibus, motorhomes e caminhões desfilando pelo centro de Brasília. No intuito de garantir que não ocorra uma nova invasão, como em 2021, policiais fecharam a via às pressas.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP-DF) confirmou o incidente: “Um grupo de caminhoneiros que se dirigia à região foi orientado, na altura da Rodoviária do Plano Piloto, da impossibilidade de acessar e permanecer no local, por questões de segurança. O grupo seguiu, de forma pacífica, sentido Eixão Sul. A SSP destaca que assim como em todos os eventos e manifestações na Esplanada, conforme protocolo, por questão de segurança do público, não é permitida a circulação de veículos e pessoas no mesmo local”.

Ainda de acordo com a PMDF, o fechamento começará na alça leste da Rodoviária do Plano Piloto e vai até a via L4. As vias só serão liberadas após finalização do desfile militar, “de forma que seja garantida a segurança de todos”. Para os participantes que chegarem à Esplanada de ônibus, o desembarque ocorrerá exclusivamente na alça oeste do terminal rodoviário.

A população deve se atentar para os locais de estacionamento permitidos: anexos dos Ministérios na S2, S3 e N2, SBS, SAUS, SAUN, SBN, plataforma superior da Rodoviária e Setor de Diversões Norte e Sul. Táxi e transporte por aplicativo serão orientados para que o desembarque seja feito na plataforma superior da Rodoviária.

Não será permitido estacionar ao longo da via S2 e do Buraco do Tatuí. Apenas nos anexos do Ministérios, pelas vias S3 e N2.

Caravana bolsonarista chegando na área central de Brasília na noite desta segunda-feira. Vídeo de @levyguim para o @OTempoBrasilia pic.twitter.com/MUfesDIptV — Renato Alves (@renatoalvesdf) September 5, 2022

Por:Jornal Folha do Progresso em 06/09/2022/08:05:53 com informações do Metrópoles

