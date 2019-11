Um adulto e um menor de idade são presos acusados de homicídio em Santarém

Apontados como os autores de um bárbaro homicídio contra Janaína Emily Pereira, de 24 anos(Foto:Reprodução)

Fernando Augusto Silva Sousa e um adolescente de 15 anos de idade foram presos nesta segunda-feira (11), em Santarém, no oeste paraense, apontados como os autores de um bárbaro homicídio contra Janaína Emily Pereira, de 24 anos, na madrugada do último sábado (9), no bairro Maracanã. A vítima teve a cabeça decapitada e recebeu diversos golpes de arma branca pelo corpo.

A Polícia Civil chegou aos dois acusados após uma sequência de diligências. Fernando e o menor de idade foram apresentados na Unidade Policial especializada de homicídios para as providências cabíveis, ocasião em que foi decretada a internação do menor. A ação foi realizada pela Delegacia de Homicídios, sob Coordenação do Superintendente Delgado Jamil Cassebe, e o delegado Germano do Valle, titular da Seccional de Santarém.

Por:Redação Integrada, com informações da Polícia Civil

12.11.19 20h54

