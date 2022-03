Operação Camafeu: jovem é preso após tentar estuprar idosa de 75 anos em Rurópolis

Jovem foi preso no sábado (26) em Rurópolis — Foto: Redes Sociais

A Polícia Civil representou pela prisão preventiva do suspeito que teria praticado o crime no dia 24 de março.

Um jovem de 21 anos foi preso por tentar estuprar uma idosa de 75 anos em Rurópolis no oeste do Pará. A Operação Camafeu foi deflagrada pela Polícia Civil no sábado (26) para dar cumprimento ao mandado de prisão preventiva do suspeito. (As informações são de Dominique Cavaleiro, g1 Santarém e região — PA).

De acordo com a Polícia Civil, o crime teria acontecido no dia 24 de março. À polícia a vítima contou que o jovem invadiu a sua residência no final da tarde e teria lhe agarrado de forma libidinosa atirando-a no chão, impedindo-a de pedir socorro.

Ainda segundo a polícia, ele ainda tentou a estrangulá-la e somente não conseguiu o seu objetivo pois a vítima reagiu aos gritos. O suspeito aparentava estar sob efeito de drogas.

Operação Camafeu

Segundo o delegado de Polícia Civil de Rurópolis Ariosnaldo da Silva Vital Filho, a Operação Camafeu recebeu este nome fazendo alusão a joias antigas que estiveram presentes na história das civilizações e seu uso permaneceu vivo por anos até os dias de hoje.

“Essas joias são feitas a partir de uma técnica de entalhar rostos ou outras imagens em pedras como uma forma de preservar a imagem, respeito e dignidade da pessoa que as usassem. Desta forma correlacionando com a atitude corajosa da vítima quem mesmo em estado de vulnerabilidade lutou contra o agressor resistindo com todas suas forças a violência e impossibilitando a concretização de um mal maior”, disse o delegado.

