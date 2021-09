Homem é assassinado na frente da família por dívida de R$ 300 em Uruará no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Um homem foi assassinado em frente a família por conta de uma dívida de R$ 300 com um conhecido, em Uruará no Pará. Ele estava em um bar com a esposa, filho e amigos quando o criminoso chegou para cobrá-lo.

(Foto:Reprodução) – Ele estava no bar com a mulher e o filho quando o acusado chegou para cobrar a quantia e os dois discutiram

