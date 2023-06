Homem é assassinado por colega de trabalho após discussão em Anapu

Vítima ainda tentou se esconder, mas foi atingida por disparos de arma de fogo

Edimar Silva da Cruz, de 42 anos, foi assassinado com golpes de faca e tiros na área rural do município de Anapu, no sudoeste do Pará na tarde da última sexta-feira (2). Tudo aconteceu no Travessão do Surubim, em uma propriedade. A Policia Civil recebeu a informação, por volta das 15h30 do assassinato no Ramal do Julião.

Ao chegar no local, os policiais encontraram a vítima caída no chão no meio de uma plantação de cacau. Segundo informações de moradores repassadas a polícia, o autor do crime seria um colega de trabalho de Edimar e os dois teriam discutido na cabana do suspeito. O homem pegou um facão e golpeou a vítima na cabeça.

Mesmo ferido, Edimar ainda correu do local pedindo socorro para se esconder na plantação para se proteger. Segundo a Polícia Civil, o suspeito pegou uma espingarda e saiu a procura da vítima e quando o encontrou, fez um disparo que acabou atingindo o rosto do trabalhador. Após o crime, ele fugiu levando a arma de fogo e o facão usados no assassinato. Os dois homens trabalhavam na propriedade.

A Polícia Científica foi acionada e esteve na propriedade para fazer a perícia e remoção do corpo de Edimar. A delegacia de Anapu abriu um inquérito para investigar a morte. O suspeito é considerado foragido. Denúncias que possam ajudar podem ser repassadas ao 181 ou 190 sem a necessidade de se identificar.

Fonte: Polícia Civil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/06/2023/19:29:28

