Casal é preso com drogas próximo de hotel em Castelo de Sonhos

Um dos suspeitos é considerado de alta periculosidade pela polícia.

Um casal foi preso em flagrante pela Polícia Civil suspeitos de tráfico de drogas nas proximidades de um hotel na Avenida Padre Aurélio Ganzer, no centro do distrito de Castelo de Sonhos, em Altamira, no sudoeste do Pará. Os policiais receberam denúncias de que os dois estariam comercializando entorpecentes, na última quinta-feira (1).

Segundo a Polícia Civil, o casal foi abordado pelos agentes após saírem do carro que pertencia ao suspeito, para ir até o hotel onde supostamente estariam hospedados. Ao fazer buscas, foi encontrado no forro do porta-malas do veículo um tablete de entorcepecente semelhante à maconha.

Os policiais fizeram a pesagem da droga que deu seiscentos e cinquenta gramas. Além do entorpecente, também foram encontrados vários objetos que seriam usados para embalar como um pacote de bicarbonato de sódio, balança, rolos de fita adesiva, filme de PVC, potes de plástico e uma certa quantia em dinheiro espécie. Dois aparelhos celulares que pertenciam ao casal também foram apreendidos pelos policiais. De acordo com a polícia, o suspeito chegou a quebrar um dos celulares no momento da abordagem.

Os dois foram presos e encaminhados até a delegacia de Polícia Civil de Castelo de Sonhos e devem responder por tráfico de drogas, que dependendo da pena, pode chegar até 20 de reclusão além de pagamento de multa. Os dois passaram por audiência de custódia e o homem deve ser encaminhado para o presídio em Itaituba. Ainda segundo a polícia, o suspeito é considerado de alta periculosidade.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/06/2023/19:33:49

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...