Tambaqui “gigante” não foi pescado no Pará

Além de não ter sido capturado em águas paraenses, o peixe seria de cativeiro por possuir uma característica física atípica. (Foto:Divulgação/Portal Santarém).

Neste domingo (02), circulou na internet a foto impressionante de um tambaqui de 55 quilos que teria sido pescado em Santarém, no Pará.

Segundo informações divulgadas nas redes, o peixe teria sido capturado no último sábado (01), no lago do Maicá, a poucos minutos do centro da cidade.

Porém, de acordo com uma publicação feita no Facebook pela página “Pescadores De Plantão”, a pesca teria ocorrido em 11 de fevereiro de 2016, na fazenda Paraná, em Nova Serrana, município de Minas Gerais.

Mas há controvérsias, uma fonte que conhece do “riscado” apresentou argumentos satisfatórios ao supor que a imagem é pegadinha de 1º de abril.

Segundo a fonte, o rabo do peixe possui um formato que prova que o animal é de cativeiro, pois a aglomeração com os outros peixes faz com eles comam a cauda um do outro, o que resulta na forma alterada, diferente do peixe de rio.

A informação teria sido confirmada com um vendedor de peixes, além de afirmar que o peixe da imagem seria de cativeiro, o trabalhador ainda disse que aquele seria um peixe criado em lago, pois a cor do tambaqui é escura.

Por:Jornal Folha do Progresso/ Com informações do DOL em 03/04/2023/11:03:38

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...