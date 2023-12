Homem é decapitado e tem a cabeça levada em uma mochila em Pacajá, no Pará

A polícia investiga o crime bárbaro, ocorrido no último sábado (09).

Nas imagens do circuito de vigilância de um posto de combustível é possível ver o suspeito chegando na moto da vítima. Ele está sem capacete, e usa uma mochila. Para familiares e amigos da vítima, dentro da mochila está a cabeça da vítima.

O crime bárbaro aconteceu na noite de sábado (09) na área rural de Pacajá, no sudoeste do Pará. Uma testemunha relatou à polícia que a vítima saiu de casa para assistir a um jogo de futebol, em um campinho, na Vila Bom Jardim, e que após o jogo ele seguiu até um bar ainda na comunidade, e ficou lá até a madrugada, consumindo bebida alcoólica.

O corpo de Valdir Jacinto Duarte, de 52 anos, foi encontrado pelo irmão, jogado na estrada. A cena assustadora deixou a comunidade impressionada. Vestido, e com os documentos, ele estava à beira da estrada. Desperado, o irmão da vítima ainda procurou a cabeça, mas ninguém conseguiu encontrar

Foi o irmão de Valdir que chamou a polícia. Militares fizeram diligências pela comunidade e conseguiram descobrir que o suspeito é um adolescente de 17 anos, que após uma série de conflitos com a família, inclusive uma tentativa de homicídio contra o próprio pai, o garoto foi morar em Anapu, mas vinha com frequência à região e todas as vezes arrumava problemas.

Após o crime ele fugiu do local na moto da vítima. A última vez que o adolescente foi visto, foi quando ele parou para abastecer a moto.

Uma fonte relatou à nossa equipe que ele não pagou a conta no posto. Nesse trecho do vídeo é possível ver ele conversando com o frentista, ele abre o zíper da mochila e parece procurar a carteira, em seguida volta a conversar com o frentista e sai fugindo.

Sem reação, o frentista fica olhando a cena. A polícia segue à procura do menor, que é considerado perigoso, e conta com apoio de denúncias para chegar até o seu esconderijo.

Com medo e assustados, parentes e amigos preferem não falar sobre o caso e esperam que a cabeça da vítima seja recuperada para que o corpo possa ser sepultado.

Fonte: Confirma Notícias / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/12/2023/18:47:47

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

