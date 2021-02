Homem é encontrado morto com marcas de tiros em fazenda no Distrito de Miritituba, em Itaituba

Um homem identificado como Donizete Vieira de Sousa foi encontrado morto, em uma fazenda no Distrito de Miritituba, em Itaituba. – (Foto:Reprodução)

A vítima foi achada sem vida, ao lado do veículo que estava dirigindo, durante a noite do último sábado (6), por volta das 20h.

Conforme informação policial, os militares do 101° Posto de Policiamento Destacado (PPD) do Distrito de Miritituba foram acionados após um homem informar que Donizete, prestador de serviço na fazenda, estava com seu veículo ligado, porém não se encontrava no automóvel.

Uma guarnição foi ao local informado e, ao chegarem ao portão, avistaram o veículo Strada, cor branca, placa HSG-2017 MT/Sorriso, com a chave na ignição e verificaram que o corpo de Donizete estava próximo ao veículo.

À polícia, o proprietário da fazenda informou que Donizete havia acabado de sair da fazenda e, logo depois foram ouvidos vários disparos.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo, que passará por perícia. O caso foi registrado na 19ª Seccional de Polícia de Polícia Civil de Itaituba, que deve investigar o crime.

Fonte: Portal Giro

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...