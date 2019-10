Armas e munições apreendidas em Rurópolis são periciadas em Santarém para subsidiar inquéritos

Armas apreendidas em Rurópolis serão periciadas em Santarém — Foto: Divulgação/Polícia Civil

Apreensões aconteceram nos últimos 3 meses em operações realizadas em conjunto com a 17ª Companhia Independente de Polícia Militar.

A Polícia Civil encaminhou armas e munições apreendidas em Rurópolis para serem periciadas em Santarém, no oeste do Pará. O transporte do material aconteceu na terça-feira (29).

De acordo com a Polícia Civil, as apreensões são frutos de operações realizadas em conjunto com a 17ª Companhia Independente de Polícia Militar. Os laudos das perícias realizadas em Santarém vão auxiliar nos inquéritos policiais que estão em fase de conclusão.

Além das armas e munições, o delegado Ariosnaldo da Silva Vital Filho, titular de Rurópolis, encaminhou requisições para serem periciadas motocicletas apreendidas com características de adulteração a fim de se identificar a sua origem e propriedade.

“Estamos quase finalizando o ano com resultados satisfatórios em prol da segurança do município, sendo que a atuação integrada entre os órgãos de segurança pública na intensificação das diligências policiais foi essencial para a garantia da ordem pública”, disse o delegado.

Ainda segundo Ariosnaldo, os objetos foram utilizados nos crimes de porte e posse irregular de arma de fogo e munições, e as motocicletas nos crimes de furto e receptação de veículos.

