Caminhonete tomba após ser atingida por carro na PA-370; motorista com sinais de embriaguez é levado pela PRF

Com o impacto da batida, os veículos foram pararam foram da pista — Foto: Divulgação

Na caminhonete, viajavam três pessoas que estavam em rota de Altamira, sudoeste do estado, com destino a Santarém. Ninguém ficou ferido.

Um acidente envolvendo dois veículos foi registrado na rodovia Curuá-Una (PA-370), na comunidade Cristo Rei, em Santarém, oeste do Pará, na tarde desta sexta-feira (20). Uma caminhonete tombou após ser atingida por um carro de passeio que bateu em sua traseira. De acordo com informações preliminares de populares, o motorista do carro que provocou o acidente apresentava sinais visíveis de embriaguez, segundo a polícia.

Apesar do capotamento, o trânsito na rodovia não foi afetado, uma vez que os veículos foram parar às margens da pista. Ninguém se feriu. Na caminhonete, viajavam três pessoas que viajavam de Altamira, no sudoeste do estado, com destino a Santarém. O motorista foi surpreendido pelo impacto, o que fez com que perdesse o controle do veículo, resultando no tombamento.

Não houve necessidade de acionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), uma vez que ninguém precisou de atendimento médico.

O motorista suspeito de causar o acidente, identificado como Manoel Francisco de Souza, 66 anos, foi levado ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para a realização do teste do etilômetro. Em seguida, ele será encaminhado à 16ª Seccional Urbana de Polícia para que o delegado plantonista realize os procedimentos legais cabíveis.

A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local para realizar os primeiros levantamentos e entender a dinâmica do acidente.

Fonte: Por Gleilson Nacimento, g1 Santarém e Região e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/09/2024/22:23:49

