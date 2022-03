Homem é encontrado morto debaixo de árvore que estava cortando

(Imagem Ilustrativa Reprodução Internet) – Um homem identificado como o garimpeiro Maranhão e/ou Paraíba (sem documentos), foi encontrado morto nesta quarta-feira, 16 de março de 2022, na região do Garimpo Rio Novo. Conforme relatos de testemunhas, o garimpeiro saiu para cortar uma árvore na região do garimpo onde trabalhava, não retornou. Amigos saíram em busca encontrarão o corpo com uma árvore em cima.

Em seguida, o corpo da vítima foi regatado e levado pelos amigos em um veículo até a cidade de Novo Progresso e o caso relatado na delegacia para as providências cabíveis.

Ainda conforme a ocorrência o garimpeiro estava com seus pertences em um hotel (não identificado) da cidade de Novo Progresso onde tinha costume de ficar hospedado. Para os amigos Maranhão informou em vida que tinha seis filhos morando no estado do maranhão. O corpo foi sepultado na manhã desta quinta-feira (17) no cemitério municipal como indigente.

Por:Jornal Folha do Progresso em 17/03/2022/14:26:29

