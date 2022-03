Garimpeiros desaparecem após entrarem na mata durante operação no garimpo de Trairão

(Foto: Reprodução) – Na última segunda-feira (14), dois homens desapareceram no garimpo do Carrapato, localizado próximo a Cooperac, no município de Trairão (PA). Um operador de PC, identificado como David Washington Calisto, de 33 anos, e um garimpeiro, conhecido pelo apelido de “Pará”, de aproximadamente 52 anos, não dão notícias desde o dia em que ocorreu uma operação do governo federal na localidade. (A informação é do Portal Giro )

Segundo informações de Rafael Junior Calisto, irmão de David, a operação seria do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), e que desde então ninguém sabe do paradeiro dos dois garimpeiros, ninguém tem informações e não sabem se algo ocorreu com eles ou se estão perdidos na mata.

“Eles chegaram, esse meu irmão que está desaparecido ele é o pczeiro, operador de PC, e o outro que tá desaparecido com ele é um garimpeiro, com o nome de Pará, aí a operação chegou, uns se evadiram, já desceram enquadrando todo mundo e ele sumiu, ele é o garimpeiro sumiram desde esse dia, que eles ficaram lá mais de 6 horas […], e ninguém sabe o que aconteceu, e tô sem informação, já fui no local, já tem gente procurando lá, mas não temos informações”, informou Rafael.

Cauã, filho de David, estava no local quando as operações das instituições iniciaram, ele relata que cada garimpeiro correu para um canto no momento em que os agentes desceram do helicóptero. E quando ele foi encontrado pelos agentes, os mesmos o levaram até a PC em que o pai estava trabalhando e perguntaram de quem seria o sangue que estava no veículo, mas mesmo o rapaz vendo sangue escorrido, ele não soube informar.

“Eu tava trabalhando lá quando chegou o helicóptero, na hora que ele chegou, um correu pra um canto e o outro correu pra outro, aí nessa hora meu pai tinha desaparecido junto com outro garimpeiro, aí eles correram pro canto e me pegaram lá. […] Aí me fizeram umas perguntas e me levaram lá na PC e falaram ‘de quem é esse sangue?’, aí eu falei ‘não sei de sangue nenhum’, me levaram lá pra mim ver o sangue. […] Nessa hora que eles me pegaram eles colocaram fogo em tudo, queimaram tudo lá, bagunçaram com tudo e foram embora”, conta Cauã.

Rafael Junior Calisto, esteve no garimpo para tentar saber informações sobre seu irmão, mas não obteve sucesso. Na quarta-feira (16), ele registrou um Boletim de Ocorrência (BO) na Delegacia de Trairão, para que as autoridades possam tomar as medidas cabíveis.

Se alguém tiver informações que levem ao paradeiro de David Washington Calisto e do “Pará”, pode entrar em contato com Rafael Calisto pelo número (93) 99195-1914.

Jornal Folha do Progresso em 17/03/2022/12:00:19

