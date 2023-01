Homem é encontrado morto dentro de cassa com marcas de facadas em Cachoeira da Serra

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649. “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

A informação é de Wilson Soares do portal A Voz do Xingu

A vítima foi encontrada em sua residência. O corpo estava sobre a cama e apresentava diversas perfurações de arma branca. Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada por populares e ao chegar ao local constatou o homicídio. De imediato foi feito o isolamento do local até a chegada de uma equipe da Polícia Civil de Castelo de Sonhos para os procedimentos cabíveis. Um inquérito deve investigar o caso para apontar a autoria e a motivação do assassinato.

A vítima foi encontrada em sua residência. O corpo estava sobre a cama e apresentava diversas perfurações de arma branca. (Foto:Reprodução) Um homem identificado por Adivan José Alchieri foi encontrado morto, na manhã desta terça-feira(17), em Cachoeira da Serra, distrito do município de Altamira, no Pará.

