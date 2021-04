Amigo de motorista de Novo Progresso assassinado em Miritituba,divulga imagem de suposto assassino

(Foto:WhatsApp) – A morte de Manoel motorista de caminhão ,morador de Novo Progresso, foi anunciada nas redes sociais, vindo de Miritituba local onde foi encontrado morto em frente ao caminhão.

Manoel bastante conhecido na cidade de Novo Progresso onde fez amigos e trabalhou em diversas empresas de transportes, por ultimo na Comando diesel. Ele foi encontrado morto no inicio da semana em Miritituba em frente ao caminhão.

Amigos do Manoel foram em busca de informações para revelar a possível morte, conforme apurado na primeira fase das investigações do assassinato do motorista de caminhão se deparou em um fato que o caroneiro o homem que Manoel deu carona é o principal suspeito de ter matado. Ele matou para roubar, disse o amigo que divulgou a foto do suspeito nas redes sociais.

O principal suspeito de matar o motorista Manoel teve foto divulgada por amigos nas redes sociais, para ajudar na localização. O acusado este homem ai da foto (acima) vamos compartilhar para polícia prender ele para fazermos justiça, disse.

A principal suspeita, segundo o amigo, é de latrocínio (roubo com morte). Após pegar carona com o motorista, o acusado teria matado Manoel para roubar.

Quem souber do paradeiro do suspeito pode avisar a policia mais próxima, o Jornal Folha do Progresso também recebe denuncia sob sigilo absoluto através do telefone (93) 98404 6835.

