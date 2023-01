Novo presidente é empossado no TRE do Pará

O novo presidente do TRE-PA disse que deve implementar novos projetos focados na diversidade e na acessibilidade (Foto:Carmem Helena / O Liberal).

O desembargador corregedor Leonam Gondim da Cruz Júnior assumiu a presidência do Tribunal para o biênio 2023-2025

Na manhã desta sexta-feira (20) foi empossado presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) para o próximo biênio 2023-2025, o desembargador corregedor Leonam Gondim da Cruz Júnior. Na solenidade realizada no Plenário Antônio Koury, na sede da instituição, o desembargador José Maria Teixeira do Rosário tomou posse do cargo de corregedor eleitoral.

Ao iniciar a cerimônia, a desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, que encerrou seu mandato na presidência do TRE-PA agradeceu aos servidores do órgão pela parceria no trabalho dos últimos dois anos.

“Deixo aqui minha homenagem de gratidão, alegria, despedida e de breve prestação de contas. No início da gestão formei uma equipe para me acompanhar nos projetos durante o biênio. Fizemos juntos um plano de gestão participativo com metas e programas desenvolvidos.

Abrimos novos postos de atendimento do Tribunal por todo o Estado, realizamos diversas ações itinerantes, promovemos também a Escola Judiciária, tudo acompanhado de campanhas de comunicação para fazer chegar as informações ao nosso eleitorado”, disse agradecida.

Ela também desejou um bom mandato ao seu sucessor do cargo “Deixo meus desejos de profícua gestão. Tenho certeza que com seu espírito empreendedor, terás muitas ideias para melhorar o serviço público aos eleitores do Estado”, felicitou.

Empossado, o desembargador Leonam Gondim afirmou que nos próximos dois anos devem continuar o trabalho social da gestão anterior, além de implementar novos projetos focados na diversidade e na acessibilidade.

“Espero fazer uma administração tão boa quanto da Luzia Nadja, alcançando os eleitores com eficiência. Assumo a presidência do TRE-PA com metas e projetos a serem implementados. Quero promover ainda mais a integração e valorização dos nossos servidores; implantar um espaço saúde e acolhimento; realizar um Congresso internacional do Direito Eleitoral; levar ações de cidadania para eleitores da terceira idade; desenvolver o programa TRE para todos, com finalidade de estimular contratação de estagiários que tenham algum tipo de deficiência física; entre outros objetivos”, discursou o novo presidente.

Homenagens

Diversas autoridades do Estado estiveram presentes, entre elas, membros da Corte Eleitoral; o procurador geral do Ministério Público Eleitoral (MPE), José Augusto Potiguar; a vice-governadora do Estado, Hanna Ghassan Tuma (MDB); desembargador Rômulo Nunes, decano da Corte de Justiça e Presidente do Tribunal de Justiça do Pará em exercício; presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, deputado estadual Chicão (MDB); prefeito de Belém Edmilson Rodrigues (PSOL); conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA); conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, presidente eleita para o TCE-PA; subprocuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Pará, Ubiragilda Pimentel, representando procurador Geral de Justiça, César Bechara Nader Mattar Júnior; presidente da Ordem dos Advogados do Brasil -Seccional Pará (OAB-PA), Eduardo Imbiriba de Castro; general de Exército, Ricardo Ferreira Costa Neves e Edy lamar de Oliveira, presidente da Associação dos Escritores e Jornalistas do Brasil e membro da Academia Paraense de Letras; que compuseram a mesa.

O juiz membro da Corte Eleitoral, Edmar Pereira, exaltou o currículo do desembargador Leonam Gondim. “Com esse extenso currículo e experiência profissional, posso afirmar que os próximos anos serão de continuação das boas práticas na gestão do TRE-PA. Logo, desejo à vossa excelência sucesso na nova empreitada que se inicia no dia de hoje”, falou.

Gondim já foi desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), vice-presidente da Escola Superior da Magistratura do Estado do Pará, membro da IIIª Câmara Cível Isolada e das Câmaras Cíveis Reunidas (2008-2014), membro e presidente da IIª Câmara Criminal Isolada (2014-2015).

Também é membro das Câmaras Criminais Reunidas (2014 até o presente), membro e presidente da IIIª Câmara Criminal Isolada, de 2015 até a presente data. Corregedor Eleitoral e Vice Presidente do Tribunal Eleitoral do Pará (TRE) de 2020 até os dias atuais.

O presidente da OAB-PA, Eduardo Imbiriba de Castro, falou em seu discurso que a cerimônia representou, mais uma vez, a vitória da democracia. “Sua posse traz consigo mais um momento histórico da nossa República, temos que comemorar esse momento. Aqui, as instituições deste País estão juntas e unidas celebrando a democracia. Portanto, o dia de hoje nos dá a firme certeza de que nossa democracia segue forte e é para sempre!”, declarou.

Se despedindo da presidência anterior, o procurador geral do MPE, José Augusto Potiguar pontuou ações realizadas pela desembargadora Luzia Nadja. “Ela sai do cargo com uma gestão marcada pela direção humanizada, levando sempre em conta que nós trabalhamos por uma causa maior, que é a função que o homem tem na sociedade.

Ela se preocupou com a interiorização do TRE, sendo a primeira presidente que visitou comunidades indígenas, por exemplo. Agora, sob novo comando, tenho certeza que o trabalho vai continuar”, finalizou. (Com informações de Daleth Oliveira).

