Três pessoas são presas por tráfico e receptação, em Castelo de Sonhos

PC prende três pessoas por tráfico e receptação, em Castelo de Sonhos (Foto:Reprodução)

A prisão ocorreu no distrito de Castelo de Sonhos, em Altamira.

Na tarde desta segunda-feira (16), no Distrito de Castelo de Sonhos, no município de Altamira, sudoeste do Pará, o Investigador da Policia Civil, solicitou apoio da guarnição da Polícia Militar, pois havia denúncia de uns indivíduos que estavam com drogas e uma moto furtada.

Diante das informações, os policiais conseguiram localizar as pessoas e constatou a veracidade dos fatos.

No local foi encontrado Kauê da Silva Pereira, Uederson da Silva Santos e Renan Quirino Silva, e uma moto fan vermelha, sem placa, e 15 pinos de substância análoga à cocaína pesando 10,3 gramas, diversas pedras de substância análoga a crack pesando 39,0 gramas, uma porção de cocaína em pó pesando 30,6 gramas, três relógios, dois celulares e R$482,00.

Os três foram presos em flagrante e conduzidos para delegacia de Castelo de Sonhos para as providências cabíveis.

Fonte:Castelo ONLINE

Por:Jornal Folha do Progresso em 17/01/2023/07:34:26

Homem é morto a tiros em Novo Progresso, no sudoeste do Pará

Uma pessoa foi presa suspeita de participação no crime.

Por g1 Pará — Belém

20/01/2023 21h59 Atualizado há 18 horas

Homem foi assassinada na rua Palaoro. — Foto: Heloise Hamada/g1

Um homem foi morto a tiros em Castelo dos Sonhos, distrito de Novo Progresso, no sudoeste do estado. A vítima, que não teve a identidade revelada, foi assassinada na rua Palaoro no final da noite desta quinta-feira (19).

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso de homicídio qualificado está sendo investigado e que uma pessoa foi presa suspeita de participação no crime.

A PC também disse que diligências estão sendo realizadas para coletar mais informações e localizar os demais envolvidos no crime.

Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas via Disque-Denúncia, número 181. O sigilo é garantido

