Homem é encontrado morto em Barcarena, nesta segunda-feira (4)

O caso cercado de mistério segue em investigação.

Um homem, identificado como Charles Rodrigues de Souza, de 38 anos, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (4), na Ilha de Trambioca, no município de Barcarena. Conforme as informações de populares, o corpo da vítima estaria às margens de uma estrada de terra, que dá acesso a rampa de embarque e desembarque de embarcações na localidade. Charles estaria com um corte profundo no pescoço.

De acordo com a Página Informa Barcarena, na manhã e tarde do último domingo (3), Charles teria trabalhado vendendo refeições na praia do Cuipiranga. Ele seria uma figura conhecida por fazer vários trabalhos informais na região do centro comercial do município. Durante a tarde, a vítima teria ido para a área da rampa, onde estaria consumindo bebidas alcoólicas. Testemunhas relataram que Charles teria desaparecido após as 18hrs.

Conforme a mãe da vítima, o filho teria sido morto com golpes de arma branca, mais precisamente uma faca. No local onde o corpo estava, também havia uma faca, possivelmente a que foi utilizada no crime, e as sandálias que a vítima usava. Populares ainda relatam que o local do crime estaria revirado e com plantas pisoteadas, sinalizando que pode ter ocorrido uma luta corporal antes do assassinato. No entanto, as autoridades policiais irão apurar todas as informações sobre o caso.

A Polícia Militar esteve no local para realizar o isolamento da área, assim como a Polícia Científica, que realizou a remoção do corpo para o IML.

Fonte: O Liberal / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/12/2023/13:03:05

