Campanha ‘Junho Vermelho’ do Hemopa incentiva doação de sangue no Pará; veja como participar

Hemopa hemocentro doação de sangue — Foto: Divulgação/Hemopa

Iniciativa antecede as férias escolares e, consequentemente, de viagem familiares, quando ocorre a redução de doações no estado.

Nesta segunda-feira (3) a Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) lançou oficialmente a campanha “Junho Vermelho”, com o tema “Doe sangue e espalhe o amor”, em Belém.

A campanha incentiva a doação de sangue no Pará, nas 8 unidades da instituição, nas cidades de Castanhal, Marabá, Santarém, Abaetetuba, Capanema, Altamira, Tucuruí e Redenção.

Esse mês foi escolhido por anteceder as férias escolares e, consequentemente, de viagem familiares, ocasionando a redução de doações.

No próximo domingo (09) haverá uma caminhada pela vida, na praça da República. A concentração será às 7h, em frente ao Theatro da Paz. Os participantes poderão concorrer a um sorteio no final do evento solidário.

E no Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado em 14 de junho serão realizadas programações especiais com atrações musicais com artistas regionais, gincanas solidárias entre instituições e um dia dedicado a parabenizar os voluntários na data.

Onde doar?

Hemocentro Belém

Av. Serzedelo Corrêa, nº 1725, Bairro Batista Campos

Segunda a sexta-feira, das 07h30 às 18h, e no sábado, das 07h30 às 17h.

Unidade de coleta do Castanheira

Rodovia BB-316, KM-01 – Pórtico Belém, Bairro Castanheira (em frente à entrada do Shopping Castanheira). Segunda a sexta-feira, das 07h30 às 18h, e no sábado, das 07h30 às 17h.

Unidade de coleta do Shopping Metrópole

Rodovia BR 316, nº 4.500, Km 04 – Coqueiro, Ananindeua –

Segunda a sexta-feira, das 07h30 às 18h, e no sábado, das 07h30 às 17h.

Hemocentro Castanhal

Rua Quincas Nascimento, nº 521, Bairro Saudade.

Segunda a sexta-feira, das 07h às 13h

Hemocentro de Santarém

Avenida Frei Vicente, nº 696, entre as alamedas 30 e 31 (Aeroporto Velho).

Segunda a sexta-feira, das 07h às 13h.

Hemocentro de Marabá

Rodovia BR-230 (Transamazônica), Quadra 12, s/n (Agrópole do Incra).

Segunda a sexta-feira, das 07h às 13h.

Hemonúcleo de Abaetetuba

Avenida Santos Dumont, s/n, Bairro São Lourenço.

Segunda a sexta-feira, das 07h às 12h30.

Hemonúcleo de Altamira

Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, s/n, Esplanada do Xingu.

Segunda a sexta-feira, das 07h às 12h30.

Hemonúcleo de Capanema

Rodovia BR-308, KM-0, s/n, São Cristóvão.

Segunda a sexta-feira, das 07h às 12h30.

Hemonúcleo de Redenção

Avenida Santa Tereza, s/n, Centro.

Segunda a sexta-feira, das 07h30 às 12h30.

Hemonúcleo de Tucuruí

Avenida Veridiano Cardoso, s/n, BR-422, Santa Mônica.

Segunda a sexta-feira, das 07h às 13h.

Critérios para doar sangue:

Apresentar documento de identificação com foto, emitido por órgão oficial (carteira de identidade, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), carteira de trabalho, passaporte, registro nacional de estrangeiro, certificado de reservista e carteira profissional emitida por classe). Também são aceitos documentos digitais com foto;

Estar em boas condições de saúde

Ter idade entre 16 e 69 anos, (menores de 18 anos devem apresentar consentimento formal do responsável legal);

Pessoas com idade entre 60 e 69 anos só poderão doar sangue se já o tiverem feito antes dos 60 anos;

Pesar no mínimo 50 kg;

Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas;

Estar bem alimentado.

Fonte:g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/06/2024/12:01:42

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...