(Foto: Reprodução) – Homem é encontrado morto em quarto de hotel ao lado de bilhete premiado da Mega-Sena em Curitiba.

Um homem aparentando ter 50 anos foi encontrado morto com um bilhete premiado da Mega-Sena em um quarto de hotel na região central de Curitiba (PR), na tarde de quinta-feira (2/2).

De acordo com informações da Polícia Militar, o bilhete no valor de R$ 398 mil estava ao lado do corpo do homem, que ainda não foi oficialmente identificado.

“Ele é morador do interior [do Paraná] e estava na capital. Ele tinha um papel de requisição de um prêmio da Mega-Sena, em torno de R$ 398 mil. Ele não chegou a sacar esse dinheiro“, disse o soldado Bazani, do 12.º Batalhão de Polícia Militar.

A causa da morte do homem não foi informada. No entanto, peritos do Instituto de Criminalística não encontraram marcas de violência no corpo dele, que foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba.

“A princípio, ele morreu de causa natural”, acrescentou Bazani.

Segundo apurou a reportagem, o homem estava em Curitiba devido a um tratamento médico. Familiares dele enviaram mensagens questionando se ele estava bem nesta quarta-feira (1º).(Com informações do Metrópoles com Banda B).

Jornal Folha do Progresso em 06/02/2023/09:38:13

