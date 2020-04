Brasil tem 12.056 casos confirmados de coronavírus e 533 mortos, diz ministério

Familiares e amigos de idosa morta por coronavírus se lamentam em cemitério de Manaus (AM) (Foto:Bruno Kelly / REUTERS)

Já são 67 óbitos a mais em relação à domingo (5)

O número de mortes em decorrência do novo coronavírus no Brasil atingiu 553 nesta segunda-feira, um aumento de 67 em relação à véspera, enquanto os casos confirmados no país tiveram alta de 926 na comparação diária, atingindo 12.056, informou o Ministério da Saúde.

Dessa forma, a letalidade da doença no país é de 4,6% dos casos confirmados, ainda de acordo com números da pasta.

São Paulo continua sendo o Estado com maior número tanto de infecções confirmadas quanto de mortes pelo coronavírus no Brasil, com 4.866 casos, alta de 246, em relação à véspera, e 304 óbitos, ante 275 registrados no domingo.

Nesta segunda-feira, o governador paulista, João Doria (PSDB), anunciou a prorrogação da quarentena no Estado por 15 dias, até 22 de abril, visando conter a expansão da doença.

Na sequência da contagem do ministério vem o Rio de Janeiro, com 1.461 casos e 71 mortes.

O Acre é a única unidade da federação a não ter verificado óbitos por Covid-19 até este momento, segundo a pasta.

A grande maioria dos casos confirmados segue concentrada no Sudeste, que possui 58,4% das infecções, enquanto o Nordeste tem 18%, o Sul, 10,9%, o Norte, 6,6% e o Centro-Oeste, 6,1%.

Por:Reuters

