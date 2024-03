Homem é encontrado morto na BR-163 em Novo Progresso; suspeita é de atropelamento

Diego Arraias Góis, vítima de suposto atropelamento (Foto: Reprodução/Planeta Pax)

Um homem identificado como Diego Arraias Góis, de aproximadamente 35 anos, foi encontrado morto ,com corpo esmagado, as margens da rodovia BR – 163, no perímetro urbano de Novo Progresso, nas proximidades da Auto Eletrica Kirara.

A funerária Planeta Pax, fez o resgate do corpo da vítima.

O corpo foi encontrado por volta das 3h da manhã desta sexta-feira(22), esmagado e totalmente irreconhecível, a imagem é muito forte, não foi possível divulga-la.

A vítima de cor branca estava vestindo uma bermuda ,a suspeita que foi atropelado por uma carreta que se evadiu do local.

De acordo com boletim de ocorrência, policiais foram informados que havia uma pessoa morta ao lado da rodovia. Ao chegarem no local encontraram a vítima esmagada.

Conforme a polícia, viatura do Serviço de Atendimento Móvel a Urgência (Samu) esteve no local confirmando a morte da vítima e a perícia foi acionada para apurar os fatos.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/03/2024/12:27:29

